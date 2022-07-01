лукашенко выступил с громким заявлением в адрес стран бывшего СССР

Непризнанный президент Беларуси намекает, что тех, кто не согласится на принудительную дружбу с москвой, завтра может и не стать

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, который на днях уже пытался запугать мир призывами к россии использовать свое ядерное оружие, теперь откровенно угрожает странам бывшего СССР. В видеообращении он призвал их пойти на сближение с "Союзным государством" россии и Белоруссии, а иначе они лишатся независимости.

Такое заявление прозвучало в речи диктатора участникам Форума регионов Беларуси и России. Ее полная версия опубликована в официальном телеграмм-канале лукашенко "Пул первого".

По мнению минского узурпатора, страны постсоветского пространства сейчас сами должны быть заинтересованы в сближении с так называемым "Союзным государством". "Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость", – прозрачно намекнул лукашенко.

Он подчеркнул, что только вместе можно противостоять глобальным вызовам. Вероятно, имел в виду, что кроме Минска и Дамаска у москвы союзников не осталось – приходится искать их альтернативными методами. "Пока ещё сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", – добавил тот, кто называет себя президентом Беларуси.

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Напомним, ранее Лукашенко уже называл решение Литвы не пропускать часть транзита в Калининградскую область "объявлением войны". За это он получил от путина обещание предоставить Беларуси российские ракетные комплексы "Искандер".