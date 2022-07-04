ВСУ уже на расстоянии выстрела: СМИ узнали о ситуации с освобождением Херсона

Есть ряд сложностей с освобождением области

Херсон — единственный украинский областной центр, оккупированный россией в 2022 году. Украинские военные частично освободили населенные пункты на северо-западе области. Передовые подразделения украинской армии уже в примерно километре — пределах досягаемости снайпера от пригородов областного центра, утверждает украинский офицер военной разведки "Бандерас" с которым удалось поговорить журналистам.

Журналисты The Economist также цитируют слова мужчины, что следующие неделя или две будут "еще интереснее". Бои усиливаются, ведь Украина готовится к контратаке с запада, недалеко от Николаева, и с севера, из Зеленодольска, пишет СМИ.

Но о простом освобождении речи не идет, как и о полноценном контрнаступлении говорить рано — на южном фронте у Украины нет преимущества три к одному, которое нужно для успешного наступления.

Херсон в оккупации

Что Украине нужно для контрнаступления на юге

В статье сообщается, что солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и пехоты, но переломить ситуацию могут большее количество западного оружия, в частности — ракетных систем. На сейчас там развернуто лишь несколько гаубиц М777.

Отмечается также, что россияне организовали линию обороны, построив под землей бункеры, а также согнали силы ПВО. Сложности добавляет и то, что местных жителей используют в качестве живого щита.

Контратаковать сложнее также и из-за особенностей природы области — местность открытая, низменная и артиллерия врага атакует украинских военных в любых попытках прорваться.

Отмечается и серьезное партизанское движение. Ранее "Телеграф" писал, что россияне активно пытаются вернуть позиции, с которых их выбили украинские военные.

О том, что освобождение Херсонской области не будет быстрым, ранее рассказывал и генерал Сергей Кривонос. Он напомнил, что регион делит большая водная преграда.