Космические цены и продукты из довоенных запасов: что происходит в магазинах в оккупированном Херсоне

Местные жители говорят, что цены взлетели за считанные дни после начала оккупации

После начала оккупации жизнь простых людей в Херсоне сильно изменилась, а в добавку к безвластию и репрессиям, которые устраивают россияне, у местных жителей появилась проблема с возможностью достать обыденные до начала войны товары.

Как сообщают местные жители в соцсетях, многие из продуктов питания и бытовых товаров, которые продаются в магазинах, были произведены и завезены в Херсон до начала вторжения, но даже на них цены значительно выросли.

По их сообщениям, скачок цен произошел буквально за пару дней, а сильнее всего поднялись цены на средства гигиены. Так бутылка шампуня может стоить до 450 грн, а за упаковку подгузников и вовсе придется отдать почти две тысячи гривен.

Выросли цены и на продукты питания, так в магазинах можно купить:

молоко от 100 гривен;

маленькую упаковку йогурта за 70 грн;

2 литра "Пепси" за 68 грн;

колбасу среднего качества за 200 грн за палку;

хлеб от 25 грн;

майонез от 70 грн;

гречку за 90 грн;

сахар по 40 грн (на рынке будет еще дороже);

Единственное, что подешевело, так это фрукты и овощи, поскольку их оттуда вывозят лишь в оккупированный Крым.

Как сообщалось ранее, после начала оккупации, местные жители остались также без возможности отдохнуть на городских пляжах, поскольку там часто находятся россияне. Некоторые из "смельчаков" рискуют съездить на пустые пляжи в Железный порт, однако для этого необходимо проехать несколько блокпостов.