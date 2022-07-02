Космічні ціни та продукти із довоєнних запасів: що відбувається в магазинах в окупованому Херсоні

Місцеві жителі кажуть, що ціни злетіли за лічені дні після початку окупації

Після початку окупації життя простих людей у Херсоні сильно змінилося, а на додаток до безвладдя та репресій, які влаштовують росіяни, у місцевих жителів постала проблема з можливістю дістати звичайні до початку війни товари.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, багато продуктів харчування та побутових товарів, які продаються в магазинах, були вироблені та завезені до Херсона до початку вторгнення, але навіть на них ціни значно зросли.

За їхніми повідомленнями, стрибок цін стався буквально за пару днів, а найсильніше піднялися ціни на кошти гігієни. Так пляшка шампуню може коштувати до 450 грн, а за упаковку підгузків взагалі доведеться віддати майже дві тисячі гривень.

Зросли ціни і на продукти харчування, то в магазинах можна купити:

молоко від 100 грн;

маленьке пакування йогурту за 70 грн;

2 літри "Пепсі" за 68 грн;

ковбасу середньої якості за 200 грн за ціпок;

хліб від 25 грн;

майонез від 70 грн;

гречку за 90 грн;

цукор по 40 грн (на ринку буде ще дорожчим);

Єдине, що подешевшало, то це фрукти та овочі, оскільки їх звідти вивозять лише до окупованого Криму.

Як повідомлялося раніше, після початку окупації місцеві жителі залишилися також без можливості відпочити на міських пляжах, оскільки там часто перебувають росіяни. Деякі з "сміливців" ризикують з’їздити на порожні пляжі до Залізного порту, проте для цього необхідно проїхати кілька блокпостів.