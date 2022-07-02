Война — день 129: западное оружие кошмарит оккупантов, угроза Краматорску

Оперативно о главном 2 июля

На протяжении 128 дней украинские силы обороны защищают родину от полномасштабного вторжения рф. Несмотря на серьезные потери, россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ на Донбассе, в частности сообщалось, что захватчики активизировались на Краматорском направлении. После успеха на острове Змеиный украинские защитники сумели подорвать стратегические объекты врага на Донбассе с помощью американских РСЗО HIMARS. К слову, Пентагон заявил, что в ближайшее время поставит боеприпасы к ним, а также две норвежские системы ПВО NASAMS.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 2 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Херсонской области 1 июля истребитель Вооруженных сил Украины нанес удар по двум складам боеприпасов российских оккупантов, сообщило Оперативное командование "Юг".

Главные новости за 29 июня можно прочитать в нашей сводке за среду: "Война — день 126: Оккупанты подбираются к Лисичанску, ракетный террор продолжается".

Информация за 30 июня доступна в материале: "Война — день 127: остров Змеиный отбит, но россияне продолжают давить на Донбассе".

С новостями за прошедшие сутки, 1 июля, можно ознакомиться в нашей статье: "Война — день 128: ВСУ наступают на юге, россияне мстят за Змеиный ракетами".