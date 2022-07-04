В ВСУ опровергли громкую информацию западных журналистов: "Это неправда и может помешать"

Данные издания The Economist не получили подтверждения

Информация о близком расстоянии Сил обороны Украины до оккупированного россиянами Херсона, которую западные журналисты получили от украинского офицера военной разведки с позывным "Бандерасом", не соответствует действительности. Более того, она может навредить Украине.

Об этом в понедельник, 4 июля, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Таким образом, она опровергла утреннюю статью издания The Economist о том, что украинские военные уже стоят в километре от Херсона.

"Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не соответствует действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, оно вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет", – ответила Наталья Гуменюк.

При этом она уточнила, что продвижение украинских войск в направлении временно оккупированного Херсона идет. Вооруженные силы Украины "продвигаются медленно, но уверенно". В ОК "Юг" говорят, что военные предпочитают сохранять тишину в рамках военной операции.

Стоит отметить, что издание The Economist писало о том, что передовые подразделения украинской армии уже находятся примерно в километре от Херсона и следующие две недели, по информации источников, будут еще интереснее, а бои на юге лишь усилятся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению генерала Сергея Кривоноса, освобождение Херсонской области не будет скорым. Он напомнил, что регион делит большое водное препятствие.