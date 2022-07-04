"Некоторых не видел с начала войны": Зеленский удивился составу украинской делегации в Швейцарии

Глава государства был шокирован не только количеством делегатов, но и отдельными представителями

Скандал с украинской делегацией на конференцию в Лугано набрал новые обороты. В дело публично вмешался президент Украины Владимир Зеленский, намекнувший некоторым участникам на возвращение в Украину.

Об этом в понедельник, 4 июля, шла речь во время трансляции выступления на конференции в Швейцарии по восстановлению Украины.

По словам Зеленского, даже президент Швейцарии был удивлен количеством украинских делегатов, ведь их действительно прибыло слишком много.

"Я очень благодарю вас за внимание, я приглашаю вас всех в наше государство, чтобы работать вместе. Вместе с нами. В самом начале господин президент (Швейцарии Иньяцио, — ред.) сказал, что увидел здесь большую, достаточно большую делегацию. Я также был удивлен, что делегация велика", — сказал в своей речи Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что среди делегатов на конференцию в Швейцарию были те, кого он не видел за все месяцы войны, которую развязала россия против Украины.

"Я бы хотел пригласить некоторых людей, которых увидел через экран. Я их не видел все эти месяцы войны, я бы их тоже хотел пригласить в Украину. Потому что у нас восстановление Украины, восстановление нашего государства. Я просто хотел бы это напомнить. Потому что война в Украине — там, где эти люди работают", — подчеркнул Зеленский.

Следует отметить, что делегацию на конференцию в Лугано формировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он планировал включить в список более 100 человек, чем спровоцировал критику в свою сторону со стороны Офиса президента. И это на фоне разговоров о том, что главе украинского правительства могут готовить замену.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский ярко выступил с речью на европейском фестивале. По его словам, агрессивное поведение путинского режима стало угрозой реальному мировому голоду.