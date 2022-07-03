Готовятся к замене? Офис президента поссорился с премьером Шмыгалем из-за состава делегации в Швейцарию

Главе правительства намекнули, что ему следует придержать свои амбиции

В Офисе президента Украины, похоже, назревает новый конфликт — в этот раз в него попал премьер-министр Денис Шмыгаль, сформировавший делегацию в Швейцарию из 100 представителей украинских властей. Такое количество "путешественников" не понравилось ни президенту Владимиру Зеленскому, ни главе его Офиса Андрею Ермаку.

Об этом со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 3 июня, сообщил OBOZREVATEL. По информации издания, главе правительства пытались донести, что из-за войны в Украине стоит уменьшить туристические прихоти высокопоставленных чиновников.

Делегацию из 100 человек премьер-министр хотел отправить в швейцарский город Лугано. Там с 3 по 5 июля пройдет конференция по вопросам восстановления территорий Украины, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Источники среди представителей власти говорят, что Украину на этой конференции должна представлять делегация из 100 (по одним данным) или 140 (по другим данным) лиц. При этом 70% состава – представители Кабмина, а 30% – из Верховной Рады. Среди делегатов на конференцию в Швейцарии были названы такие фамилии — Шмыгаль (председатель Кабмина), Федоров (глава Минцифры), Кулеба (глава МИД), Галущенко (Минэнерго), Кубраков (Мининфраструктуры), Стрелец (Минприроды), Минагрополитики (Сольский), Чернышев (Минрегиона), а также руководители аппарата, советник по внешней политике, пресс-секретарь, три советника Шмыгаля и множество других представителей Кабмина, которых власти не считают слишком важными для участия в конференции в Лугано. Также известно, что только глава Минцифры Михаил Федоров планировал взять с собой в бизнес-тур 20 помощников из министерства.

Источники утверждают, что под это путешествие должны были сформировать отдельный поезд, однако на стадии подготовки документа Денису Шмыгалю прямо указали, что идет война и 100 человек в составе делегации — это слишком. По информации источников, с ним общался Зеленский, после чего был предоставлен новый список из 40 "путешественников" — это не понравилось главе Офиса президента Андрею Ермаку и Шмыгаль "получал" уже от него.

OBOZREVATEL пишет, что в состав делегации не включили ни одного представителя "Большого строительства", а мэра Чернигова Вячеслава Атрошенко, город которого сильно пострадал от российской оккупации, вообще не допустили к участию в конференции в Швейцарии. Также странным кажется факт, что в делегации отсутствуют экономисты, финансисты, строители и другие специалисты, четко понимающие проблемы восстановления инфраструктуры.

Стоит отметить, что во время конференции в Лугано (Швейцария) речь пойдет о помощи Украине, пострадавшей от российского вторжения. На мероприятие приедут президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), генеральные секретари ВОЗ, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совета Европы, представители МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестбанка, Международной финансовой корпорации, ООН, ЮНИСЕФ, МККК.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в кулуарах власти заговорили об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Более того, на его место уже рассматривается не менее пяти кандидатур. Предварительными причинами увольнения Шмыгаля называют либо обвинение в излишней бюрократичности, либо попытки прикрыть с его помощью все упавшие на высшую власть проблемы после вторжения россии.