Готуються до заміни? Офіс президента посварився з прем'єром Шмигалем через склад делегації у Швейцарію

Голові уряду натякнули, що йому варто притримати свої амбіції

В Офісі президента України, схоже, назріває новий конфлікт — цього разу у нього потрапив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який сформував делегацію у Швейцарію зі 100 представників української влади. Така кількість "подорожувальників" не сподобалася ні президенту Володимиру Зеленському, ні голові його Офісу Андрію Єрмаку.

Про це з посиланням на власні джерела у неділю, 3 червня, повідомив OBOZREVATEL. За інформацією видання, голові уряду намагалися донести, що через війну в Україні варто зменшити туристичні забаганки високопосадовців.

Зазначається, що делегацію зі 100 осіб прем'єр-міністр хотів відправити у швейцарське місто Лугано. Там з 3 по 5 липня пройде конференція з питань відновлення територій України, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Джерела серед представників влади кажуть, що Україну на цій конференції мала представляти делегація зі 100 (за одними даними) або 140 (за іншими даними) осіб. При цьому 70% складу — представники Кабміну, а 30% — з Верховної Ради. З-поміж делегатів на конференцію у Швейцарії були названі такі особи — Шмигаль (голова Уряду), Федоров (голова Мінцифри), Кулеба (голова МЗС), Галущенко (Міненерго), Кубраков (Мінінфраструктури), Стрілець (Мінприроди), Мінагрополітики (Сольський), Чернишов (Мінрегіону), а також керівники апарату, радник з питань зовнішньої політики, прессекретар, три радники Шмигаля та безліч інших представників Кабміну, яких влада не вважає надто важливими для участі у конференції в Лугано. Також відомо, що лише голова Мінцифри Михайло Федоров планував взяти з собою у бізнес-тур 20 помічників з міністерства.

Джерела стверджують, що під цю мандрівку мали сформувати окремий потяг, однак на стадії підготовки документа Денису Шмигалю прямо вказали, що йде війна й 100 осіб у складі делегації — то занадто. За інформацією джерел, з ним спілкувався Зеленський, після чого було надано новий список із 40 "мандрівників" — це не сподобалося голові Офісу президента Андрію Єрмаку й Шмигаль "отримував" вже від нього.

OBOZREVATEL пише, що у склад делегації не включили жодного представника "Великого будівництва", а мера Чернігова В'ячеслава Атрошенка, місто якого дуже сильно постраждало від російської окупації, взагалі не допустили до участі в конференції у Швейцарії. Також дивним видається факт, що в делегації відсутні економісти, фінансисти, будівельники та інші спеціалісти, які чітко розуміють проблеми відновлення інфраструктури.

Варто зазначити, що під час конференції в Лугано (Швейцарія) йтиме мова про допомогу Україні, яка постраждала від російського вторгнення. На захід мають приїхати президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), генеральні секретарі ВООЗ, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради Європи, представники МВФ, Світового банку, Європейського інвестбанку, Міжнародної фінансової корпорації, ООН, ЮНІСЕФ, МКЧХ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кулуарах влади заговорили про відставку прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля. Ба більше, на його місце вже розглядається щонайменше п’ять кандидатур. Попередніми причинами звільнення Шмигаля називають або звинувачення у зайвій бюрократичності, або спроби прикрити за його допомогою всі проблеми, що звалилися на вищу владу після вторгнення рф.