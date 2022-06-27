Навколо ексомбудсмена Денісової новий скандал: чому ЗМІ звинуватили її у брехні та що з цим не так

Стаття "Української правди" про можливу брехню Денисової викликала бурхливу реакцію в мережі

Омубдсмен Людмила Денісова була зі скандалом знята з посади наприкінці травня. Серед звинувачень у її бік було й те, що надто розкриває подробиці про те, що довелося пережити жертвам насильства. Однак у понеділок, 27 червня, "Українська правда" опублікувала матеріал, де повідомляється, що Денісова нібито "вигадувала злочини та втратила посаду". Мережа відреагувала на нові відомості неоднозначно.

Поки на місце уповноваженої прав людини в Україні під час війни ніяк не можуть знайти людину, за звільненням Денісової тягнеться скандальний шлейф. Чому УП звинуватили Людмилу Денисову у брехні та як реагує мережа – у матеріалі "Телеграфу".

Так, у матеріалі Соні Лукашової на сайті УП стверджується, що Денісова нібито озвучувала недостовірні дані про злочини російських військових. Журналістка посилається на анонімні джерела.

У статті наголошується, що головним психологом в Офісі стала дочка Денісової – Олександра Квітко. Про її роботу, пише Лукашова, колеги не знали нічого: "хто і як часто їй дзвонить, як фіксуються дзвінки, яка допомога надається".

"Історії злочинів, які Денісова з дочкою озвучували публічно, правоохоронцям ніхто не передавав. Як і контакти жертв. Про це УП сказали одразу три джерела: у правоохоронних органах, Офісі омбудсмена та керівництві "Слуги народу", – йдеться у статті УП.

Приміром, УП пише, що омбудсмен регулярно заявляла про зґвалтування неповнолітніх, але ювенальні прокурори мають відомості лише про два подібні випадки. Повідомляється, що правоохоронці не могли самостійно знайти підтвердження даних Денісової та викликали її на допит як свідка. У статті йдеться про те, що омбудсмен була небагатослівною і нібито не змогла назвати свої джерела, а пізніше послалася на слова Квітко.

За даними видання, на допит викликали і Квітко, де та заявляла про 1040 дзвінків на її гарячу лінію, 450 із яких стосувалися зґвалтування дітей. Дані прокурорів, стверджує УП, свідчать лише про 92 дзвінки.

"Не змогла Квітко повідомити і жодних деталей: хто їй дзвонив, до яких лікарів вона направляла жертв. Нічого, що вказало б на те, що ці жертви справді існували", — пише Лукашова.

За даними статті, колеги Денісової говорили з нею із цього приводу, але та нібито заявляла у відповідь про боротьбу на інформаційному фронті.

Варто зазначити, що стаття УП викликала бурхливу реакцію, зокрема, і її однозначний заголовок та наявність лише анонімних джерел інформації. Через деякий час частину назви матеріалу з "як омбудсмен Денісова вигадувала злочини росіян і втратила посаду" змінили на "чому омбудсмен втратила посаду".

Початковий заголовок

Заголовок після реакції мережі

Реакція на статтю про Денісову

У мережі неоднозначно сприйняли інформацію, опубліковану на сайті УП. Так, блогер Данило Мокрик вважає, що необхідно верифікувати дані про випадки зґвалтування дітей, зокрема на Херсонщині, за допомогою самих мешканців. Бо, за його словами, озвучене Денісовою мало місце.

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За словами журналістки й активістки Тетяни Трощинської, стаття може спровокувати такий висновок: нібито є сумніви не в діях Денісової, а в самих злочинах. Тоді як, пише автор поста, росіяни реально вчиняють страшні злочини в Україні, й зґвалтування – масові.

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Журналістка Юлія Забєліна пише у Facebook, що до Денісової є низка питань, проте такими публікаціями створюється гарна основа для заяв, мовляв, в Україні брешуть про злочини з боку російської армії.

"Я уявляю, як це рознесе пропаганда рф. Як можна в тексті звинувачення у брехні в такому спиратися тільки на анонімні джерела? Тобто, це зараз знецінення злочинів сексуального характеру?" – йдеться у публікації.

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У Telegram-каналі журналістки Юліани Скибицької звертається увага на те, що незважаючи на гучний заголовок, стовідсоткових підтверджень у тексті немає, а всі джерела — анонімні.

Нагадаємо, вже кілька тижнів влада не може знайти гідної заміни Денісової. І тому під час війни Україна лишається без омбудсмена. Нещодавно було озвучено можливу кандидатуру – нардепа Дмитра Лубинця, але поки що його не призначили офіційно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив справжню причину звільнення Денісової з посади омбудсмена.