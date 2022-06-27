Вокруг экс-омбудсмена Денисовой новый скандал: почему СМИ обвинили ее во вранье и что с этим не так

Статья "Украинской правды" о возможном вранье Денисовой вызвала бурную реакцию в сети

Омубдсмен Людмила Денисова была со скандалом снята с должности в конце мая. Среди обвинений в ее сторону было и то, что слишком раскрывает подробности о том, что довелось пережить жертвам насилия. Однако в понедельник, 27 июня, "Украинская правда" опубликовала материал, где сообщается, что Денисова якобы "придумывала преступления и потеряла должность". Сеть отреагировала на новые сведения неоднозначно.

Пока на место уполномоченного правам человека в Украине во время войны никак не могут найти человека, за увольнением Денисовой продолжается тянутся скандальный шлейф. Почему УП обвинили Людмилу Денисову во вранье и как реагирует сеть — в материале "Телеграфа".

Так, в материале Сони Лукашовой на сайте УП утверждается, что Денисова якобы озвучивала недостоверные данные о преступлениях российских военных. Журналистка ссылается на анонимные источники.

В статье отмечается, что главным психологом в Офисе стала дочь Денисовой – Александра Квитко. О ее работе, пишет Лукашова, коллеги не знали ничего: "кто и как часто ей звонит, как фиксируются звонки, какая помощь предоставляется".

"Истории преступлений, которые Денисова с дочерью озвучивали публично, правоохранителям никто не передавал. Как и контакты жертв. Об этом УП сказали сразу три источника: в правоохранительных органах, Офисе омбудсмена и руководстве "Слуги народа", – говорится в статье УП.

К примеру, УП пишет, что омбудсмен регулярно заявляла об изнасиловании несовершеннолетних, но у ювенальных прокуроров есть сведения только о двух подобных случаях. Сообщается, что правоохранители не могли самостоятельно найти подтверждение данных Денисовой и вызвали ее на допрос в качестве свидетеля. В статье говорится, что омбудсмен была немногословной и якобы не смогла назвать свои источники, а позже сослалась на слова Квитко.

По данным издания, на допрос вызывали и Квитко, где та заявляла о 1040 звонках на ее горячую линию, 450 из которых касались изнасилования детей. Данные же прокуроров, утверждает УП, свидетельствуют лишь о 92 звонках.

"Не смогла Квитко сообщить и никаких деталей: кто ей звонил, к каким врачам она направляла жертв. Ничего, что указало бы на то, что эти жертвы действительно существовали", — пишет Лукашова.

По данным статьи, коллеги Денисовой говорили с ней по этому поводу, но та якобы заявляла в ответ о борьбе на информационном фронте.

Стоит отметить, что статья УП вызвала бурную реакцию, в частности, и ее однозначный заголовок и наличие лишь анонимных источников информации. Спустя некоторое время, часть названия материала с "как омбудсмен Денисова придумывала преступления россиян и потеряла должность" сменили на "почему омбудсмен потеряла должность".

Изначальный заголовок

Заголовок после реакции сети

Реакция на статью о Денисовой

В сети неоднозначно отнеслись к информации, опубликованной на сайте УП. Так, блогер Данило Мокрик считает, что необходимо верифицировать данные о случаях изнасилования детей, в частности на Херсонщине, с помощью самих жителей. Потому как, по его словам, озвученное Денисовой имело место быть.

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По словам журналистки и активистки Татьяны Трощинской, статья может указать на такой вывод: якобы есть сомнения не в действиях Денисовой, а в самих преступлениях. Тогда как, пишет автор поста, россияне реально совершают страшные преступления в Украине, и изнасилования – массовые.

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Журналистка Юлия Забелина пишет в Facebook, что к Денисовой есть ряд вопросов, однако такими публикациями создается хорошая основа для заявлений, мол, в Украине врут о преступлениях со стороны российской армии.

"Я представляю, как это разнесет пропаганда рф. Как можно в тексте обвинения во лжи в таком опираться только на анонимные источники? То есть, это сейчас обесценивание преступлений сексуального характера?" – говорится в публикации.

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В Telegram-канале журналистки Юлианы Скибицкой обращается внимание на то, несмотря на громкий заголовок, стопроцентных подтверждений в тексте нет, а все источники — анонимны.

Напомним, уже несколько недель власти не могут найти достойной замены Денисовой. И потому во время войны Украина остается без омбудсмена. Недавно была озвучена возможная кандидатура – нардеп Дмитрий Лубинец, но пока что его не назначили официально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил настоящую причину увольнения Денисовой с должности омбудсмена.