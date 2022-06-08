Денісову спішно звільнили, але заміни їй досі не знайшли, - джерела

Раніше називали прізвища декількох кандидатів

У влади досі немає реального кандидата замість звільненої більше тижня тому Уповноваженої з прав людини Людмили Денисової.

Про це "Телеграфу" повідомило декілька не пов’язаних між собою джерел в політикумі. "Кандидата, який міг би отримати підтримку в сесійній залі, поки що немає",- розповів виданню один з народних депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Раніше у владі називали прізвища декількох кандидатів на цю посаду: нардепів від СН Тараса Тарасенка, Олександра Качуру та Юлію Грішину. А також, нинішню уповноважену Президента з питань забезпечення прав захисників України Альону Вербицьку. Крім того, звучали прізвища Миколи Тищенка та Мар’яни Безуглої, але співрозмовники видання назвали останні два імені вкидом.

Питання з кандидатами на заміну виникло, зокрема, і через те, що омбудсмену повинно бути не менше 40 років, а не всі перелічені кандидати підходять під цю норму. Хоча представники влади не під запис кажуть, що цей момент в законодавстві можуть змінити під конкретну людину. Але поки таку не знайшли, а тому в Україні склалась парадоксальна ситуація — під час війни ми не маємо уповноваженого з прав людини.

Сама Денисова заявила, що її звільнили незаконно та обіцяла позиватись до суду.

Як повідомляв "Телеграф", незадовго до звільнення навколо Денісової розгорівся скандал — представники медіа виступили проти її детальних публікацій про згвалтування дітей російськими військовими. Втім, на жаль, такі випадки непоодинокі. Зі слів Денісової, на Харківщині дев’ятирічних трійнят окупанти гвалтували на очах у їхньої матері. Також там підтверджені випадки гвалтування грудних дітей.