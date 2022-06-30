Шмигаля можуть замінити: названо 5 кандидатів у прем’єри

Шмигаль був ідеальним для Зеленського прем’єром. До війни

Не встигла стихнути нова хвиля чуток про ймовірне звільнення голови СБУ Івана Баканова, як у кулуарах влади заговорили про відставку чергової політичної фігури. Цього разу в немилість може потрапити прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Більше того, на його місце вже розглядається щонайменше п’ять кандидатур.

Докладніше про ймовірні перестановки в українському уряді розповіла "Українська правда". Джерела видання стверджують, що причинами звільнення Шмигаля можуть стати або звинувачення у зайвій бюрократичності, або спроби прикрити за його допомогою всі проблеми, що звалилися на вищу владу після вторгнення рф.

Один із співрозмовників "УП", близький до Офісу президента, говорить, що народ уже втомився від війни і хоче чийогось покарання. Під час воєнного стану розпустити парламент неможливо, проте змінити склад Кабміну, включаючи його очільника, цілком можливо.

Імовірними термінами відставки Шмигаля називають осінь 2022 року. Разом із ним начебто можуть звільнити ще кількох міністрів, яких визнають "найменш ефективними".

А хто ж натомість?

Як уже згадувалося, на крісло українського прем’єра зараз може розглядатися одразу п’ять осіб.

◘ Ростислав Шурма. Наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Офісу президента. Його, як і Шмигаля, пов’язують із олігархом Рінатом Ахметовим. Втім, за даними джерел, сам Шурма проти його призначення на таку високу посаду під час війни.

◘ Юлія Свириденко. Жінка-прем’єрка була б дуже високо оцінена європейськими партнерами. Тим більше, що зараз вона є першою віце-прем’єркою, міністром економіки. Однак через нинішні проблеми з паливом для автомобілів, які ніяк остаточно не залагодять, позиції Свириденка стали більш хиткими. Вважається, що вона особисто відповідала за цей напрямок перед президентом.

◘ Олександр Кубраков. Голова міністерства інфраструктури зараз дуже затребувана особа — займається і гуманітарними питаннями, і доставкою техніки, і контролем над "Укрзалізницею".

"Це ще велике питання, чи зміг би він керувати Кабміном. Але загалом підхід у нього технократичний, цікавий", — зазначає джерело із "Слуги народу".

◘ Олексій Чернишов. Керівник міністерства розвитку громад і територій, як і згаданий вище Кубрак, не проти зайняти місце Шмигаля.

"Якщо Шмигаля зніматимуть, він перший, хто себе пропонуватиме, — зазначає людина з команди президента, яка працює в парламенті. — Він майстер себе представляти, створювати гарне про себе уявлення".

◘ Олексій Резніков. Нинішній міністр оборони добре себе показав під час повномасштабної війни, налагодив чимало контактів за кордоном. Однак у "Слузі народу" зазначають, що бути менеджером — далеко не його.

"Ну, промодерувати засідання і зібрати команду для Резнікова проблемою не стало б, але прем’єр під час війни — це насамперед економіка. І тут сам Резніков визнає, що він не був би на своєму місці", — цитує "Українська правда" джерело, наближене до міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у СБУ прокоментували можливу зміну керівника та загалом характеризують Івана Баканова.