Зеленський хоче звільнити Баканова: що дізналися ЗМІ

Офіційно інформацію влада поки що не підтверджує

Найвище політичне керівництво країни роздумує над тим, щоб відправити у відставку керівника Служби безпеки України. Наближений до Володимира Зеленський Іван Баканов не надто влаштовував багатьох українців на цій посаді від самого початку, а під час війни до нього знайшлося чимало претензій і у представників влади. Серед таких, за чутками, – втрата Херсонщини.

Як повідомляє Politico, одразу чотири джерела, які працюють з українським президентом, підтверджують подібну інформацію. Подібні дані повідомляє і західний дипломат, який побажав залишитися анонімним, який працював з офіційним Києвом щодо проведення реформування в СБУ.

"Ми вкрай незадоволені його роботою і намагаємося позбутися його", — цитує видання одного зі своїх співрозмовників, який дотичний до українського політикуму.

Першочерговою провиною саме Баканова у Зеленського можуть вважати швидку окупацію Херсонської області та обласного центру в тому числі. Як відомо, російські війська зайшли в регіон за лічені дні на початку вторгнення — вони фактично не зустріли опору, переходячи Кримський перешийок.

Схожа інформація є і у "Телеграфа". Слід зазначити, що чутки про відставку Баканова ходять близько двох місяців. Були навіть ідеї призначити голову СБУ послом до однієї з країн, проте рішення не ухвалили. Докладніше про це ми вже писали в окремому матеріалі. Також наше джерело розповідало, що Баканов мав розмову про свою ймовірну відставку з президентом.

"Нехай там як, а Баканов — людина цивільна. Не секрет, що його призначення неоднозначно сприймали в СБУ із самого початку, але у мирний час це одне, а під час відкритої агресії — зовсім інше", — поділився співрозмовник . — З початку війни Баканову стало некомфортно на посаді. Ним були незадоволені у самій СБУ, завоювати повний авторитет за ці роки не вдалося. По суті, під час війни Службою керує його перший заступник Василь Малюк.

Підкреслимо, що офіційно подібне рішення поки що ніхто з представників влади не коментував.

Нагадаємо, що наприкінці травня в Україні було звільнено Уповноважену з прав людини Людмилу Денисову. Незабаром з’явилася інформація про першого кандидата на цю посаду, якого рекомендував Руслан Стефанчук.