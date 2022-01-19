Баканова можуть замінити на Ткаченка у кріслі голови СБУ – політолог

Чинний керівник Служби безпеки України Іван Баканов найближчим часом може поступитися місцем міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. Про це написав у Facebook політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на джерела в Офісі президента.

"Банкова зараз вкрай незадоволена безладною роботою Служби Безпеки. Всі можливі кейси вони провалюють і лише коментують постфактум — згадайте хоча б недавню хакерську атаку, що поклала сайти держорганів і установ. З іншого боку — відомство Ткаченка зараз набагато ефективніше протистоїть загрозам національної безпеки: демонструє системну роботу в сфері контрпропаганди та готує точні аналітичні прогнози, які вже встигли оцінити в ОП", — коментує експерт.

Зокрема, Голобуцький цитує слова джерела з Міністерства культури: "Ткаченко має більше якісних інформаторів та аналітиків, ніж у всієї СБУ. Вже сьогодні його звітам з контррозвідки вірять більше, ніж відпискам служби".

Зокрема, саме Центр стратегічних комунікацій міністерства попередив про провокацію, яку готували бойовики у Донецьку на 19 січня. Вони планували обстріляти віруючих біля купелі на ставку Цегляний, щоб звинуватити українських військових та створити привід для ескалації.

"Водночас СБУ під керівництвом Баканова такої серйозної загрози просто "не помітила". У результаті на Банковій висновки зробили. І готують перестановку в Службі безпеки вже найближчим часом", — додав Голобуцький.