Баканова могут заменить на Ткаченко в кресле главы СБУ – политолог

Действующий руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов в ближайшее время может уступить место министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко. Об этом написал в Facebook политолог Алексей Голобуцкий, ссылаясь на источники в Офисе президента.

"Банковая сейчас крайне недовольна безалаберной работой Службы Безопасности. Все возможные кейсы они проваливают и лишь комментируют постфактум — вспомните хотя бы недавнюю хакерскую атаку, положившую сайты госорганов и учреждений. С другой стороны — ведомство Ткаченко сейчас намного эффективнее противостоит угрозам национальной безопасности: демонстрирует системную работу в сфере контрпропаганды и готовит точные аналитические прогнозы, которые уже успели оценить в ОП", — комментирует эксперт.

В частности, Голобуцкий цитирует слова источника из Министерства культуры: "У Ткаченко больше качественных информаторов и аналитиков, чем у всей СБУ. Уже сегодня его отчетам по контрразведке верят больше, чем отпискам службы".

В частности, именно Центр стратегических коммуникаций министерства предупредил о провокации, которую готовили боевики в Донецке на 19 января. Они планировали обстрелять верующих возле купели на пруду Кирпичный, чтобы обвинить украинских военных и создать повод для эскалации.

"В то же время СБУ под руководством Баканова такую серьезную угрозу попросту "не заметила". В итоге на Банковой выводы сделали. И готовят перестановку в Службе Безопасности уже в ближайшее время", — добавил Голобуцкий.