Поплатився за новий Bentley? Усі подробиці скандалу зі звільненням топ-чиновника "Нафтогазу"

Причин звільнення чиновника з компанії не називають

У п'ятницю, 10 червня, з державної компанії "Нафтогаз України" звільнили топчиновника — радника голови правління Олега Діденка.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби "Нафтогазу" у Facebook, однак коментувати причини звільнення Діденка відмовилися.

Надійне джерело новин про війну і не тільки – підпишись на наш Telegram

"Олега Діденка звільнено з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників", — повідомила пресслужба компанії.

Ймовірною причиною для звільнення у мережі називають скандал з купівлею автомобіля Bentley за півмільйона доларів. Про коштовну покупку кількома годинами перед звільненням розповів нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

"Олег Діденко, радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренка…В розпал війни купує новий Бентлі за 0.5 млн доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив Мерседес "кубік" за 300 тис. доларів, оформив тоді на маму, мабуть, ще був обережним… Я звертаю особливу увагу воїнів ЗСУ, яким зараз дуже й дуже важко — скільки амуніції можна було б придбати на ці гроші?", — написав Кучеренко.

Свої слова політик підкріпив скан-копіями документів.

Варто зазначити, що Олег Діденко став радником голови Нафтогазу невдовзі після того, як Юрій Вітренко обійняв цю посаду. До слова, про намір запросити вже звільненого чиновника у свої радники він заявляв у інтерв'ю виданню "Новое время".

У Нафтогазі Діденко пропрацював з 2014 по 2020 рік. До того, як стати радником Вітренка, він очолював дочірню компанію "Нафтогазу" — "Газ України". Зазначається, що за період його роботи портфель дебіторської заборгованості ДК скоротився на 4,4 млрд грн — з 13,4 до 9 млрд грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини звільнили Людмилу Денісову. Перед цим її відставку обговорювали упродовж тижня. "За" проголосували 234 народних обранців.