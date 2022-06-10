Поплатился за новый Bentley? Все подробности скандала с увольнением топ-чиновника "Нафтогаза"

Причин увольнения чиновника из компании не называют

В пятницу, 10 июня, из государственной компании "Нафтогаз Украины" уволили топ-чиновника — советника председателя правления Олега Диденко.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Нафтогаза" в Facebook, однако комментировать причины увольнения Диденко отказались.

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"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз Украины". Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников", — сообщила пресс-служба компании.

Вероятной причиной для увольнения в сети называют скандал с покупкой автомобиля Bentley за полмиллиона долларов. О ценной покупке несколькими часами перед увольнением рассказал нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"Олег Диденко, советник председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко… В разгар войны покупает новый Бентли за 0.5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Мерседес "кубик" за 300 тыс. долларов, оформил тогда на маму, пожалуй, еще был осторожным… Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело – сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?", – написал Кучеренко.

Свои слова политик подкрепил скан-копиями документов.

Стоит отметить, что Олег Диденко стал советником главы Нафтогаза вскоре после того, как Юрий Витренко вступил в должность. К слову, о намерении пригласить уволенного чиновника в свои советники он заявлял в интервью изданию "Новое время".

В Нефтегазе Диденко проработал с 2014 по 2020 год. До того как стать советником Витренко, он возглавлял дочернюю компанию "Нафтогаза" — "Газ Украины". Отмечается, что за период его работы портфель дебиторской задолженности ДК сократился на 4,4 млрд. грн. — с 13,4 до 9 млрд. грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с должности уполномоченной Верховной Рады по правам человека уволили Людмилу Денисову. Перед этим ее отставку обсуждали в течение недели. "За" проголосовали 234 народных избранника.