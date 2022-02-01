ГБР взялось за бывшего главу "Нафтогаза" — СМИ сообщили детали

Пресс-центр ГБР причин пока не сообщает

Представители Государственного бюро расследований привлечены к обыскам, проводимым у бывшего главы правления крупнейшей национальной украинской компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники, обыск сейчас идет по месту работы и месту жительства экс-руководителя.

Стоит отметить, что в настоящее время официальной информации о проведении обысков во владениях чиновника от пресс-службы Государственного бюро расследований обнародовано не было.

Также добавим, что согласно данным портала "Украинская правда", представители ведомства в эти часы находятся дома у Коболева.

В настоящее время никакие сведения о причинах обыска и его подробности не разглашаются.

А мы, в свою очередь, напомним, что Андрей Коболев состоял в должности главы правления компании НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года и был уволен 28 апреля 2021 года, после чего его кресло занял Юрий Витренко.

Позже пресс-центр Государственного бюро расследований все же подтвердил информацию о проведении обысков у бывшего руководства "Нафтогаза" и должностных лиц АО "Укртрансгаза" и сообщил, что такие действия проводятся в рамках расследования факта противоправного отчуждения 305 миллионов кубов природного газа на общую сумму почти в 2,2 миллиарда гривен в 2020 году.

Следователи проверяют сведения о правомерности возврата украинским "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, возникшему более двадцати лет назад, ведь согласно имеющимся данным, по обращению АО "Укртрансгаз" руководством было согласовано ряд документов о заключении мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих на то полномочий, а также оснований.

Кроме этого отмечается, что именно бывшим руководителем компании Андреем Коболевым было подписано решение акционера АО "Укртрансгаз" относительно єтих мировых соглашений без предварительного согласования представителей Наблюдательного Совета.

Расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-президент Украины Петр Порошенко, которому уже была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, отказался давать какие-либо показания представителям Государственного бюро расследований. В ведомстве такие действия бывшего гаранта расценивают как "осознание своей вины".