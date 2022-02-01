ДБР взялося за колишнього главу "Нафтогазу" - ЗМІ повідомили деталі

Прес-центр ДБР причини поки що не повідомляє

Представники Державного бюро розслідувань залучені до обшуків, які проводяться у колишнього голови правління найбільшої національної української компанії НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як повідомляє видання "Цензор.НЕТ", посилаючись на власні джерела, обшук зараз триває за місцем роботи та місцем проживання екскерівника.

Варто відзначити, що на даний час офіційної інформації щодо проведення обшуків у володіннях екскерівника від пресслужби Державного бюро розслідувань оприлюднено не було.

Також додамо, що, згідно з даними порталу "Українська правда", представники відомства у ці години знаходяться вдома у Коболєва.

Наразі жодні відомості щодо причин обушку та будь-які подробиці не розголошуються.

А ми, своєю чергою, нагадаємо, що Андрій Коболєв перебував на посаді голови правління компанії НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року та був звільнений 28 квітня 2021 року, після чого його крісло зайняв Юрій Вітренко.

Пізніше пресцентр Державного бюро розслідувань все ж підтвердив інформацію щодо проведення обшуків у колишнього керівництва "Нафтогазу" та посадовців АТ "Укртрансгазу" та повідомив, що такі дії проводяться в рамках розслідування факту протиправного відчуження 305 мільйонів кубів природного газу на загальну суму у майже 2,2 мільярда гривень у 2020 році.

Наразі слідчі перевіряють відомості стосовно правомірності повернення українським "Нафтогазом" боргу комерційним структурам, що виник більше двадцяти років тому, адже згідно з наявними даними, за зверненням АТ "Укртрансгаз" керівництвом було погоджено низку документів щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних на то повноважень, а також підстав.

Окрім цього зазначається, що саме колишнім керівником компанії Андрієм Коболєвим було підписано Рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" стосовно мирових угод без попереднього погодження представників Наглядової Ради.

Розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експрезидент України Петро Порошенко, якому вже було обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, відмовився давати будь-які свідчення представникам Державного бюро розслідувань У відомстві такі дії колишнього гаранта розцінюють як "усвідомлення своєї провини".