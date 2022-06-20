В парламенте Швейцарии выступили с заявлением по вопросу остановки "Северного потока – 1"

Остановка закупок российского газа через газопровод "Северный поток-1" резонна в том случае, если будет согласована на общеевропейском уровне.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Фабиан Молина.

"Социал-демократическая партия Швейцарии потрясена продолжающейся жестокой и агрессивной войной в Украине и с момента начала вторжения результативно провела кампанию за принятие Швейцарией санкций ЕС. Кроме того, мы внесли предложения по дополнительным санкциям – заморозка счетов (счета российских физических и юридических лиц, внесенных в санкционный список ЕС – ред.), а также запрет на торговлю российским газом и нефтью в Швейцарии", — заявил политик.

"Еще в 2021 году национальный советник Социал-демократической партии Джон Палт призвал Швейцарию отказаться от покупок газа через "Северный поток – 2". Абсолютно ясно, что Швейцария должна как можно скорее избавиться от использования ископаемых видов топлива. В то же время отказ от газа из "Северного потока – 1" резонен, если будет согласован на европейском уровне", — подытожил депутат парламента Швейцарии.

Ранее, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что Европа в любой момент может отказаться от газопроводов, идущих в обход Украины. Он подчеркнул, что газопровод "Северный поток — 1" должен быть немедленно остановлен до вывода российских войск из Украины, это также будет гарантией того, что РФ не остановит поставки газа через Украину.

В свою очередь в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из России необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. По словам ведомства, в 2024 году уровень потребления российского газа Германией возможно сократить до 10%.

Ранее, в немецком Бундестаге глава комитета по обороне, депутат от Свободной демократической партии Агнес-Штрак-Циммерман призвала к остановке российского газопровода "Северный поток – 1" и сведения к минимуму зависимости от российских энергоресурсов.