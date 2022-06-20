В парламенті Швейцарії виступили із заявою з питання зупинки "Північного потоку - 1"

Зупинка закупівлі російського газу через газопровід "Північний потік-1" є резонною в тому випадку, якщо це буде погоджено на загальноєвропейському рівні.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Фабіан Моліна.

"Соціал-демократична партія Швейцарії вражена жорстокою і агресивною війною, що триває в Україні, і з моменту початку вторгнення результативно провела кампанію за прийняття Швейцарією санкцій ЄС. Крім того, ми внесли пропозиції щодо додаткових санкцій – заморозка рахунків (рахунки російських фізичних та юридичних осіб, внесених до списку санкцій ЄС – ред.), а також заборона на торгівлю російським газом та нафтою у Швейцарії", — заявив політик.

"Ще в 2021 році національний радник Соціал-демократичної партії Джон Палт закликав Швейцарію відмовитись від покупок газу через "Північний потік – 2". Абсолютно ясно, що Швейцарія повинна якнайшвидше позбавитися використання викопних видів палива. Водночас, відмова від газу з "Північного потоку — 1" резонна, якщо буде погоджена на європейському рівні", — підсумував депутат парламенту Швейцарії.

Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк заявив, що Європа будь-якої миті може відмовитися від газопроводів, які йдуть в обхід України. Він наголосив, що газопровід "Північний потік — 1" має бути негайно зупинено до виведення російських військ з України, це також буде гарантією того, що РФ не зупинить постачання газу через Україну.

У свою чергу в Міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини заявили, що для досягнення енергетичної незалежності Німеччини від постачання газу з Росії необхідні загальнонаціональні зусилля як на рівні федерального уряду та місцевої влади, так і на рівні приватних компаній та домогосподарств. За словами відомства, у 2024 році рівень споживання російського газу Німеччиною можна скоротити до 10%.

Раніше, у німецькому Бундестазі голова комітету з оборони, депутат від Вільної демократичної партії Агнес-Штрак-Циммерман закликала до зупинки російського газопроводу "Північний потік – 1" та мінімізації залежності від російських енергоресурсів.