"Декого не бачив з початку війни": Зеленський здивувався складу української делегації в Швейцарії

Глава держави був шокований не лише кількістю делегатів, а й окремими представниками

Скандал з українською делегацією на конференцію в Лугано набрав нових обертів. У справу публічно втрутився президент України Володимир Зеленський, який натякнув деяким учасникам на повернення в Україну.

Про це у понеділок, 4 липня, йшлося під час трансляції виступу на конференції у Швейцарії стосовно відновлення України.

За словами Зеленського, навіть президент Швейцарії був здивований кількістю українських делегатів, адже їх дійсно прибуло забагато.

"Я дуже дякую вам за увагу, я запрошую вас усіх до нашої держави, щоб працювати разом. Разом з нами. На самому початку пан президент (Швейцарії Іньяціо, — ред.) сказав, що побачив тут велику, досить велику делегацію. Я також був здивований, що делегація велика", — сказав у своїй промові Зеленський.

Глава української держави підкреслив, що з-поміж делегатів на конференцію у Швейцарію були ті, кого він не бачив за всі місяці війни, яку розв'язала росія проти України.

"Я б хотів запросити деяких людей, яких побачив через екран, я їх не бачив всі ці місяці війни, я б їх теж хотів запросити в Україну. Тому, що у нас відновлення України, відновлення нашої держави. Я просто хотів би це нагадати. Тому, що війна в Україні, там, де ці люди працюють", — наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що делегацію на конференцію в Лугано формував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він планував включити у список понад 100 осіб, чим спровокував критику у свій бік з боку Офісу президента. І це на фоні розмов про те, що главі українського Уряду можуть готувати заміну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський яскраво виступив із промовою на європейському фестивалі. За його словами, агресивна поведінка путінського режиму стала загрозою реального світового голоду.