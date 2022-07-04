Папа Римский хочет съездить в Украину и россию: названы примерные сроки

Предварительно визит запланирован на 20 числа текущего месяца

Папа Римский Франциск, ранее выразивший сомнения в необходимости передавать Украине оружие, заявил, что желает посетить Киев и москву уже в этом месяце.

Как сообщает Reuters, Франциск планирует посетить украинскую столицу после своей поездки в Канаду. Примерно визит запланирован на 24-30 июля. Об этом он заявил, комментируя ситуацию в Украине. По словам Папы, разговор о возможной поездке в столицу россии возник между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

Также отмечается, что Папа Франциск, неоднократно осуждавший вторжение россии на украинские территории несколько месяцев назад, уже планировал посетить рф, однако в Москве ему заявили о несоответствии момента. Пока он намекнул, что надеется на то, что ситуация могла измениться.

Читайте также: Категория Украина путин трижды отказывал Папе Римскому насчет Мариуполя: что узнали СМИ Папа Римский трижды просил путина о гуморидоре из Мариуполя, тот ему отказал

"Я хотел бы поехать (в Киев — ред. редакцией), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы только российский президент дал мне маленькое окно, чтобы послужить делу мира… И теперь возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину. Прежде всего нужно поехать в россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", — объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в курсе дальнейших планов россии по полномасштабной агрессии против Украины.