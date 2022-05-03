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Папа Римский сомневается, нужно ли давать Киеву оружие: украинцы негодуют

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Папа Франциск Новость обновлена 03 мая 2022, 19:26
Папа Франциск

Франциск выразил сомнения в необходимости поставок оружия в Украину в войне с россией

Глава католической церкви не знает, должны ли другие страны поставлять Украине больше оружия в войне с российскими оккупантами.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

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"Я не знаю, что ответить, я слишком далеко. Правильно ли поставлять украинцам оружие? Понятно только, что на этой земле испытывают оружие… Войны ведутся для того, чтобы опробовать оружие, которое сделали", — заявил Франциск.

Также Папа Римский заявил, что именно страны Запада могли спровоцировать вторжение россии в Украину.

"В Украине конфликт создали другие государства", — заявил понтифик, не уточнив, какие государства он имеет в виду. Он выразился, что "лай НАТО на двери россии" мог привести к ее вторжению в Украину.

Такие слова Папы Франциска возмутили украинцев. Понтифика обвинили в том, что он повторяет нарратив россии, якобы именно Запад способствовал началу войны в Украине. Также вспомнили о "хороших отношениях" Папы Римского с предстоятелем русской православной церкви патриархом Кириллом. Напомним, что ранее понтифик заявил, что он сожалеет о "приостановлении" встречи с Владимиром Гундяевым, которая была запланирована в Иерусалиме на июнь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Папа Римский Франциск не оставляет попыток выйти на контакт с кровавым лидером россии владимиром путиным. Еще в марте он отправил российскому диктатору свое предложение о встрече с ним в москве, однако путин до сих пор не ответил.

Теги:
#Украина #Ватикан #Папа Римский #Оружие #Война #Папа Франциск
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