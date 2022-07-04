Папа Римський хоче з'їздити в Україну та росію: названі приблизні терміни

Попередньо візит заплановано на 20-ті числа поточного місяця

Папа Римський Франциск, який раніше висловив сумніви щодо потреби передавати Україні зброю, заявив, що бажає відвідати Київ та москву вже цього місяця.

Як повідомляє Reuters, Франциск планує завітати до української столиці після своєї поїздки до Канади. Орієнтовно візит заплановано на 24-30 липня. Про це він заявив, коментуючи ситуацію в Україні. За словами Папи, розмова щодо ймовірної поїздки до столиці росії виникла між держсекретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

Також зазначається, що Папа Франциск, який неодноразово засуджував вторгнення росії на українські території кілька місяців тому вже планував відвідати рф, проте у москві йому заявили, про невідповідність моменту. Наразі ж він натякнув, що сподівається на те, що ситуація могла змінитися.

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"Я хотів би поїхати (до Києва — ред. редакцією), і я хотів спочатку поїхати до москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби тільки російський президент дав мені маленьке вікно, щоб послужити справі миру… І тепер можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України. Передусім потрібно поїхати до росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", — поясни він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Папа Римський Франциск заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в курсі подальших планів росії щодо повномасштабної агресії проти України.