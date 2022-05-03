Папа Римський сумнівається, чи потрібно давати Києву зброю: українці обурюються

Франциск висловив сумніви щодо необхідності постачання зброї в Україну у війні з росією

Глава католицької церкви не знає, чи повинні інші країни постачати Україні більше зброї у війні з російськими окупантами.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Corriere Della Sera.

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"Я не знаю, що відповісти, я надто далеко. Чи правильно поставляти українцям зброю? Зрозуміло тільки, що на цій землі випробовують зброю... Війни ведуться для того, щоб випробувати зброю, яку створили", — заявив Франциск.

Також Папа Римський заявив, що саме країни Заходу могли спровокувати вторгнення росії в Україну.

"В Україні конфлікт створили інші держави", — заявив понтифік, не уточнивши, які держави він має на увазі. Він висловився, що "гавкіт НАТО на двері росії" міг призвести до її вторгнення в Україну.

Такі слова Папи Франциска обурили українців. Понтифіка звинуватили у тому, що він повторює наратив росії, нібито саме Захід сприяв початку війни в Україні. Також згадали про "хороші стосунки" Папи Римського з настоятелем російської православної церкви патріархом Кирилом. Нагадаємо, що раніше понтифік заявив, що він жалкує про "зупинення" зустрічі з Володимиром Гундяєвим, яку було заплановано в Єрусалимі на червень.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Франциск не залишає спроб вийти на контакт із кривавим лідером росії володимиром путіним. Ще в березні він відправив російському диктатору свою пропозицію про зустріч із ним у Москві, проте путін досі не відповів.