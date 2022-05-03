Рус

путін знову відмовив Папі Римському щодо України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Папа Франциск Новина оновлена 03 травня 2022, 10:59
Папа Франциск

путін продовжує ігнорувати пропозиції кардинала Франциска

Папа Римський Франциск заявив, що ще у березні запропонував російському президенту володимиру путіну зустрітися у москві задля обговорення війни в Україні, проте диктатор проігнорував його пропозицію.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відповідну інформацію Папа оприлюднив під час свого чергового інтерв'ю для видання "Corriere della Sera", — передає "Україна 24".

За його словами, відповідь на запит, який був направлений лідеру рф ще у березні дотепер не була отримана.

"Ми ще не отримали відповідь і ми все ще наполягаємо, хоча я боюся, що путін не може і не хоче проводити цю зустріч прямо зараз", — пояснив ситуацію понтифік.

Варто нагадати, що раніше Папа Римський Франциск повідомив, що з перших днів повномасштабної агресії російської федерації проти України він тричі закликав президента путіна забезпечити гуманітарні коридори, аби українці мали можливість евакуювати мирне населення з багатостраждального Маріуполя, проте кожного разу російський диктатор відмовляв понтифіку, аргументуючи своє рішення тим, що це "не може гарантувати його безпеку".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Папа прокоментував бойові дії на українських землях, які веде кривава росія, публічно назвавши бійню в Україні "війною", а не так званою "спецоперацією" рф нібито з порятунку мирних українців.

Теги:
#Папа Римський #Володимир Путін #Зустріч #Папа #Франциск
Папа Франциск
Світ
путін знову відмовив Папі Римському щодо України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Папа Франциск
путін знову відмовив Папі Римському щодо України
Дата публікації
Категорія
Жарти про Чорнобаївку вже зовсім не смішні, впевнені жителі Херсона
Херсонцям не смішно: українцям розповіли правду про "Чорнобаївку 18:0"
Дата публікації
Категорія
Китай відсторонився від допомоги росії
Пентагон відповів, чи Китай підтримує росію зброєю
Дата публікації
Категорія
Військові рф закопали двох чоловіків у спільній могилі, щоб приховати сліди злочину
Катували, потім розстріляли: під Миколаєвом знайшли могилу із жертвами окупантів (фото)
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США