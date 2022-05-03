путін знову відмовив Папі Римському щодо України

путін продовжує ігнорувати пропозиції кардинала Франциска

Папа Римський Франциск заявив, що ще у березні запропонував російському президенту володимиру путіну зустрітися у москві задля обговорення війни в Україні, проте диктатор проігнорував його пропозицію.

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Відповідну інформацію Папа оприлюднив під час свого чергового інтерв'ю для видання "Corriere della Sera", — передає "Україна 24".

За його словами, відповідь на запит, який був направлений лідеру рф ще у березні дотепер не була отримана.

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"Ми ще не отримали відповідь і ми все ще наполягаємо, хоча я боюся, що путін не може і не хоче проводити цю зустріч прямо зараз", — пояснив ситуацію понтифік.

Варто нагадати, що раніше Папа Римський Франциск повідомив, що з перших днів повномасштабної агресії російської федерації проти України він тричі закликав президента путіна забезпечити гуманітарні коридори, аби українці мали можливість евакуювати мирне населення з багатостраждального Маріуполя, проте кожного разу російський диктатор відмовляв понтифіку, аргументуючи своє рішення тим, що це "не може гарантувати його безпеку".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Папа прокоментував бойові дії на українських землях, які веде кривава росія, публічно назвавши бійню в Україні "війною", а не так званою "спецоперацією" рф нібито з порятунку мирних українців.