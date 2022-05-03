путин снова отказал Папе Римскому насчет Украины

путин продолжает игнорировать предложения кардинала Франциска

Папа Римский Франциск заявил, что еще в марте предложил российскому президенту владимиру путину встретиться в москве для обсуждения войны в Украине, однако диктатор проигнорировал его предложение.

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Соответствующую информацию Папа обнародовал во время своего очередного интервью для издания "Corriere della Sera", передает "Украина 24".

По его словам, ответ на запрос, который был направлен лидеру рф, еще в марте до сих пор не был получен.

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"Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем, хотя я боюсь, что путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас", — объяснил ситуацию понтифик.

Стоит напомнить, что ранее Папа Римский Франциск сообщил, что с первых дней полномасштабной агрессии российской федерации против Украины он трижды призвал президента путина обеспечить гуманитарные коридоры, чтобы украинцы могли эвакуировать мирное население из многострадального Мариуполя, однако каждый раз российский диктатор отказывал решение тем, что это "не может обеспечить его безопасность".

Ранее "Телеграф" сообщал, как Папа прокомментировал боевые действия на украинских землях, которые ведет кровавая россия, публично назвав бойню в Украине "войной", а не так называемой "спецоперацией" россии якобы по спасению мирных украинцев.