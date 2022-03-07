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Папа Римський наговорив на 15 років в’язниці в росії, назвавши бійню в Україні "війною"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Папа Римський Франциск підтримав Україну Новина оновлена 07 березня 2022, 06:41
Папа Римський Франциск підтримав Україну

Варто негайно припинити бойові дії та допомогти людям в обложених районах

Папа Римський Франциск спростував російську пропаганду та у своєму зверненні до народу визнав бойові дії в Україні справжньою війною.

Це він зробив у рамках щотижневого звернення на площі Святого Петра у Римі, повідомляє "Телеграф" із посиланням на "Vatican Bews".

"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та горе", — сказав Папа.

Він окреслив проблеми зі зростаючим числом біженців та гуманітарну катастрофу, після чого закликав відкрити справжні гуманітарні коридори, аби допомогти людям у обложених районах.

Папа Римський також закликав припинити напади, розпочати переговори згідно з здоровим глуздом, і подякував усім тим, хто приймає біженців.

Як відомо, росія напала на Україну рано-вранці 24 лютого. На даний момент загинули вже десятки дітей, але й рф зазнала великих втрат, — зараз їх оцінюють на рівні 11 тисяч людей.

Варто зазначити, що ще в перші дні війни Роскомнагляд обмежив роботу десятка ЗМІ у зв’язку з публікацією "недостовірної інформації", — вони називали те, що відбувається в Україні, війною, нападом або вторгненням, а не "спеціальною операцією", як каже російська пропаганда.

4 березня держдума росії прийняла закон, відповідно до якого за "фейки" про дії російських військових може загрожувати до 15 років колонії.

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#Папа Римський #Війна
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