Демилитаризация на максималках: у оккупантов на Херсонщине есть проблемы с ракетами (видео)

Оставшиеся российские снаряды слишком далеки от понятия "сверхточных"

В Херсонской области, где в последнее время максимально активизировались вражеские войска, самоликвидируются российские ракеты, которые на временно оккупированной территории часто запускают в сторону Николаева. Один из таких моментов "самодемилитаризации" удалось снять на видео местным жителям.

Как отмечают в Telegram-паблике "Ху***й Херсон", во время утренней попытки обстрела подконтрольной Киеву части Украины у врага вышли из строя более половины снарядов. Ракеты совершают вылет, а затем устраивают в небе "салют" практически над местом запуска.

Во время зафиксированного на видео вылета россияне использовали сразу семь крылатых снарядов. Однако улететь смогли лишь три, остальные четыре взорвались почти сразу, оставив после себя в небе характерные белые полосы.

К слову, подобная ситуация в ночь на 7 июля наблюдалась и в российском Белгороде. Там ракеты тоже отказались выполнять свое предназначение, начав излучать неестественное свечение прямо над городом страны-агрессора. Такое поведение снарядов навело немало переполоха среди местных жителей.

Добавим, что за предыдущие сутки в Херсонской области на линии разграничения было весьма жарко. Мало того, что в оккупированном Херсоне удалось уничтожить российский склад с горючим, так ВСУ еще и удачно расправились с диверсионно-разведывательной группой. Как уже писал "Телеграф", из десяти российских солдат пятеро были ликвидированы, еще один получил ранения.

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