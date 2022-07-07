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Фотовыставку убитого оккупантами журналиста Максима Левина открыли на Киевщине (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Фотовыставка журналиста Макса Левина в Боярке Новость обновлена 07 июля 2022, 19:28
Фотовыставка журналиста Макса Левина в Боярке

В Боярке открыли выставку работ погибшего журналиста Макса Левина.

В городе Боярка, что в Киевской области, 7 июля открылась фотовыставка журналиста Макса Левина, который погиб в результате российско-украинской войны.

Проект под названием "The War Is Not Over Yet" ("Война еще не закончилась") призван рассказать людям о журналистах и журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения.

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Боярка — родной город погибшего фотожурналиста, а открытие выставки приуроченное к его дню рождению — 7 июля ему исполнился бы 41 год.

Он снимал войну на протяжении восьми лет, начиная с революции достоинства. В августе 2014 года ему удалось вырваться из окружения в Иловайске. В 2015 году Максим Левин был награжден орденом "За заслуги" III степени.

После 24 февраля 2022 года Максу пришлось снимать войну дома, в Киевской области.

Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
В Боярке открылась фотовыставка "The War Is Not Over Yet"
Выставка Макса Левина в Боярке The War Is Not Over Yet
На выставке показали работы погибшего журналиста Макса Левина
Выставка Макса Левина в Боярке The War Is Not Over Yet
7 июля ему исполнился бы 41 год
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
Проект призван рассказать о тех, благодаря кому мир знает о войне
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
Боярка родной город журналиста Макса Левина
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
Он одним из первых стал освещать полномасштабное вторжение россиян

2 апреля стало известно о гибели журналиста. Он был найден убитым в селе Гута-Межигорская Киевской области. В этот населенный пункт он отправился вместе с военнослужащим Алексеем Чернышовым еще 13 марта. В какой-то момент в этой местности начались серьезные бои с российскими войсками и мужчинам пришлось бросить свой автомобиль. Вскоре с ними пропала и связь. Через несколько недель после длительных поисков полиция обнаружила его тело с огнестрельными ранениями.

Иностранные журналисты выпустили собственное расследование гибели Макса Левина. Организация "Репортеры без границ" предоставила доказательства, что его казнили россияне.

За свою не слишком долгую жизнь он успел поработать фотокором, документалистом и оператором во многих украинских и зарубежных изданиях. Более десяти лет он работал на "Левый берег", а также сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World.

Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
Выставка в Боярке "The War Is Not Over Yet"
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
Левина Валентина Антоновна
Мама погибшего Левина Валентина Антоновна

На открытии выставки был корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он рассказал, что Макс одним из первых пошел освещать полномасштабное вторжение оккупантов. Он не побоялся и стал примером для других журналистов.

После смерти Максима Левина сиротами осталось четверо несовершеннолетних сыновей. Также без поддержки фотографа остались его гражданская супруга и пожилые родители.

Мама погибшего Левина Валентина Антоновна, рассказала в интервью "Телеграфу", что Макс был заботливым отцом и очень любил детей.

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил Левина орденом "За мужество". После его гибели жители собирали подписи, чтобы переименовать одну из улиц в его честь. Также улица Максима Левина может появиться в Киеве.

Выставка также посвящена и другим погибшим журналистам. По данным Института массовой информации, за 4 месяца полномасштабной войны погибли 32 журналиста.

Во время выполнения журналистского задания погибли восемь журналистов — как украинских, так и иностранных, а в результате боевых действий погибли 13 медийщиков.

Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
На выставке рассказали и о других погибших журналистах
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
За 4 месяца войны погибли 32 медийщика
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
В результате боевых действий погибли 13 журналистов
Выставка в Боярке The War Is Not Over Yet
Выставка The War Is Not Over Yet - Брент Рено
Американский документалист и корреспондент Time Брент Рено погиб в Ирпене 13 марта
Выставка The War Is Not Over Yet - Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравичюс был литовским журналистом и режиссером-документалистом
Выставка The War Is Not Over Yet - Евгений Сакун
В результате удара россии по телевышке в Киеве погиб журналист Евгений Сакун

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что брат известного украинского журналиста и политического деятеля Мустафы Найема — Маси был ранен во время пребывания на линии фронта. Мужчину едва спасли, он навсегда останется без одного глаза.

Теги:
#Журналисты #Россия #Боярка #Максим Левин