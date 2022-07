Фотовиставку вбитого окупантами журналіста Максима Левіна відкрили на Київщині (фото, відео)

У Боярці відкрили виставку робіт загиблого журналіста Макса Левіна.

У місті Боярка, що на Київщині, 7 липня відкрилася фотовиставка журналіста Макса Левіна, який загинув внаслідок російсько-української війни.

Проект під назвою "The War Is Not Over Yet" ("Війна ще не закінчилася") покликаний розповісти людям про журналістів та журналісток, які загинули, були поранені, опинилися під обстрілами, у полоні або зазнали переслідувань з початку повномасштабного вторгнення.

Боярка — рідне місто загиблого фотожурналіста, а відкриття виставки приурочене до дня його народження — 7 липня йому виповнився б 41 рік.

Він знімав війну протягом восьми років, починаючи з революції гідності. У серпні 2014 року йому вдалося вирватися з оточення в Іловайську. У 2015 році Максима Левіна було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня.

Після 24 лютого 2022 року Максу довелося знімати війну вдома, що на Київщині.

У Боярці відкрилася фотовиставка "The War Is Not Over Yet"

На виставці показали роботи загиблого журналіста Макса Левіна

7 липня йому виповнився б 41 рік

Проект покликаний розповісти про тих, завдяки кому світ знає про війну

Боярка рідне місто журналіста Макса Левіна

Він одним із перших став висвітлювати повномасштабне вторгнення росіян

2 квітня стало відомо про загибель журналіста. Він був знайдений убитим у селі Гута-Межигірська Київської області. У цей населений пункт він вирушив разом із військовослужбовцем Олексієм Чернишовим ще 13 березня. Якоїсь миті у цій місцевості почалися серйозні бої з російськими військами та чоловікам довелося кинути свій автомобіль. Незабаром з ними зник і зв’язок. За кілька тижнів після тривалих пошуків поліція виявила його тіло з вогнепальними пораненнями.

Іноземні журналісти випустили власне розслідування загибелі Макса Левіна. Організація "Репортери без кордонів" надала докази, що його стратили росіяни.

За своє не надто довге життя він встиг попрацювати фотокором, документалістом та оператором у багатьох українських та зарубіжних виданнях. Більше десяти років він працював на "Лівий берег", а також співпрацював з Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World.

Виставка у Боярці "The War Is Not Over Yet"

Мати загиблого Левіна Валентина Антонівна

На відкритті виставки був кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він розповів, що Макс одним із перших пішов висвітлювати повномасштабне вторгнення окупантів. Він не побоявся та став прикладом для інших журналістів.

Після смерті Максима Левіна сиротами залишилося четверо неповнолітніх синів. Також без підтримки фотографа залишилися його громадянська дружина та літні батьки.

Мати загиблого Левіна Валентина Антонівна розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", що Макс був дбайливим батьком і дуже любив дітей.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Левіна орденом "За мужність". Після його загибелі жителі збирали підписи, щоби перейменувати одну з вулиць на його честь. Також вулиця Максима Левіна може з’явитись у Києві.

Виставку також присвячено й іншим загиблим журналістам. За даними Інституту масової інформації, за 4 місяці повномасштабної війни загинули 32 журналісти.

Під час виконання журналістського завдання загинули вісім журналістів як українських, так і іноземних, а в результаті бойових дій загинули 13 медійників.

На виставці розповіли і про інших загиблих журналістів

За 4 місяці війни загинули 32 медійники

Внаслідок бойових дій загинули 13 журналістів

Американський документаліст та кореспондент Time Брент Рено загинув в Ірпені 13 березня

Мантас Кведаравічюс був литовським журналістом та режисером-документалістом

Внаслідок удару росії по телевежі у Києві загинув журналіст Євген Сакун

