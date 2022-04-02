Стало відомо про загибель українського фотографа, який зник під Києвом

Чоловік був родом із Боярки, де перший місяць війни точилися жорстокі бої.

У суботу, 2 березня, після звільнення частини населених пунктів під Києвом стало відомо про загибель українського фотожурналіста та документаліста Максима Левіна.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання LB.UA.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Тіло загиблого Левіна було знайдено неподалік села Гута Межигірська Київської області. У цей населений пункт він вирушив разом із військовослужбовцем Олексієм Чернишовим ще 13 березня. Якоїсь миті у цій місцевості почалися серйозні бої з рашистськими військами і чоловікам довелося кинути свій автомобіль. Незабаром із ними зник і зв’язок.

Остання його публікація у Facebook датована 13 березня. Фото на ньому зроблено 11 числа.

Пошуки і Левіна, і Чернишова тривали кілька тижнів. Наразі виявилося, що фотограф загинув від рук окупантів, а його супроводжуючий боєць ЗСУ зник. Поки що його місцезнаходження невідоме.

Слід зазначити, що Максим Левін не дожив кілька місяців до свого 41 дня народження, а святкувати його він міг би 7 липня. Сам він завжди казав, що мріяв про професію фотографа ще з підліткового віку. Починав із "дзеркалки" марки "Київ-98". Потім навчався на інженера комп’ютерних систем у Київському політеху, а паралельно підробляв фотожурналістом.

Макс Левін

За своє не надто довге життя він встиг попрацювати фотокором, документалістом та оператором у багатьох українських та зарубіжних виданнях. Понад десять років він трудився у "Лівому березі", а також співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World тощо.

"Працюю над тим, щоб був мир у всьому світі, щоб в Україні нарешті виросло покоління справжніх патріотів, а найкращими характеристиками людини вважали "порядність" та "чесність", а не наявність зв’язків у податковій (митниці, поліції, адміністрації)", — говорив Максим Левін, описуючи сам себе.

На жаль, його життя забрала війна, якій він присвячував більшість своїх проектів (див. фотогалерею нижче). Варто зазначити, що у 2014-му Левін був одним із небагатьох цивільних, яким вдалося пережити Іловайський котел на Донбасі.

Відомо, що після смерті Максима Левіна сиротами залишилося четверо неповнолітніх синів. Також без підтримки фотографа залишилися його цивільна дружина та літні батьки.

Для бажаючих допомогти у похороні або сім’ї: Монобанк: 4441114420335646 — Зоряна Стельмах; ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця.

Нагадаємо, що рашистські війська щосили лютували в населених пунктах поряд з українською столицею. Так, наприклад, від Ірпеня здебільшого залишилися лише руїни, а на вулицях поруч зі згорілою технікою окупантів можна побачити тіла місцевих жителів.

Також "Телеграф" розповідав, яку жорстокість окупанти продемонстрували у Бучі, знущаючись з мирного населення.