"Втратив око": поранений Масі Найєм розповів про свій стан

Український правозахисник отримав тяжке поранення в голову, але вже прийшов до тями.

Відомий український адвокат, правозахисник і громадський діяч Масі Найєм, який отримав тяжке поранення в бою проти окупантів, прийшов до тями і розповів про стан.

"Одного ока у мене ніколи не буде. Іншим бачу погано", — написав Найєм у своєму Фейсбуку і додав, що вже встиг зустрітися з рідними та колегами.

Водночас він зазначив, що більше переймається станом свого друга, який досі перебуває в комі.

"Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь", — додав він.

Як повідомлялося раніше, про те, що Масі Найєм отримав поранення, стало відомо 5 червня, тоді підприємець Андрій Ставніцер повідомив, що правозахисника доправили до лікарні Мечникова в Дніпрі.

Нагадаємо, станом на 6 червня найактивніші бойові дії в Україні відбуваються на Донбасі. Окупантам не вдалося прорвати оборону українських захисників і щобільше, ЗСУ змогли завдати потужних ударів по росіянах поблизу трьох населених пунктів, тим самим змусивши їх відійти на раніше зайняті позиції.

Разом з тим, як повідомив президент України Володимир Зеленський, найбільш небезпечна ситуація в Запорізькій області, де окупанти хочуть спробувати захоплення обласного центру.