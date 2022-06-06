росія хоче захопити ще один облцентр України: Зеленський розповів, який саме

Незважаючи на потужне протистояння українських захисників, противник відступати не планує та готується до досягнення нових цілей

Нацистська армія російської федерації, котра останніми днями активно посилює свої сили на запорізькому напрямку, має на меті повну окупацію обласного центру.

Як передає "Телеграф", про це у понеділок, 6 червня, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого чергового інтерв'ю із журналістами. За його словами, найзагрозливіша ситуація наразі спостерігається саме у Запорізькій області. Окрім того, він відмітив, що на Харківщині українські захисники потроху вибивають ворога та звільняють від окупації селища та громади.

"Складна ситуація на Сході нашої держави. В Сєвєродонецьку ми тримаємо ситуацію. Вони (російська армія — ред. редакцією) потужні, але у нас є всі шанси боротись. По Харкову більше позитиву — там потроху деокуповують наші селища та громади. Найзагрозливіша ситуація на запорізькому напрямку. Частина області окупована, а саме місто Запоріжжя (ми чуємо по перехопленням) ворог хоче окупувати. На інших напрямках ситуація краща", — прокоментував детальніше ситуацію на фронті гарант.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі боятися жителям Запоріжжя нічого, адже окупанти просто не зможуть підвести наземні підрозділи впритул до міста.

Також нагадаємо, що окупаційна армія посилила тиск на Донбасі. Наразі у цьому регіоні ведуться найжорсткіші бойові дії.