Окупанти посилилися і активно наступають на Донбасі: де зараз найгарячіше (карта)

Найбільш гарячими точками залишаються Лиман, Бахмут та ще кілька міст Донеччини

На ранок 27 травня у всіх ключових напрямках фронту на Донбасі спостерігається військова активність. Попри деякі успіхи, яких росіянам вдалося досягти, українські захисники гідно тримають удари, захищаючись на Бахмутському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

Більше деталей розкрили у свіжому зведенні від Генштабу ЗСУ, передає "Телеграф".

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Слобожанський напрямок залишається для противника більш накопичувальним, ніж активним у плані бойових дій. Тут росіяни доукомплектовують підрозділи — мотострілецькі, артилерійські та танкові. При цьому вогонь, а також дистанційне мінування територій, все одно відбувається.

На підступах до Харкова все ще неспокійно: окупанти не відступили повністю, ведуть обстріл для відволікання уваги і утримують ЗСУ від просування на Донбас.

Відновився наступ на українські позиції у напрямі Слов’янська. Також противник намагається "пресувати" на Донецькому напрямку. Для обстрілів використовується арта і ракети, також помічені перегрупування.

Карта просування росіян на Донбасі

У районі Бахмута, де росіянам частково вдалося дійти до "траси життя", продовжуються спроби порушення логістики. Як і раніше, існує загроза відрізання підрозділів від "великого світу". У такому разі наші хлопці можуть опинитися в оточенні біля Сєверодонецька.

Небезпечно і "жарко" зараз і в Лимані — тут окупанти ведуть активну розвідку та намагаються закріпитися на відвойованих позиціях.

Неспокійно і на інших відрізках фронту — Південнобузький напрямок почав знову "гуркотіти" через спроби окупантів і далі контролювати всю територію Херсонщини. Триває "обкопування" ворожих підрозділів.

Активність росіян та білорусів на карті

Також спостерігається активність і північних кордонах. Якщо Волинь та Полісся поки що можуть вільно видихнути, то на Сіверському напрямку російська армія почала посилювати контроль над кордоном зі свого боку – у Курській та Брянській областях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ситуацію на українському фронті вбачають американські аналітики. В інституті ведення війни теж згодні, що найгарніше зараз на Донбасі.