"Котел" на Донбасі замикається: свіжі карти бойових дій в Україні на 27 травня

Вже найближчими днями окупанти можуть спробувати зімкнути оточення Сєвєродонецька та Лисичанська

Російські військові на ранок п’ятниці, 27 травня, продовжують запеклі бої на Донбасі, а також зміцнюють нову лінію оборони на окупованих територіях на півдні України.

За даними фахівців американського The Institute for the Study of War, основні напрямки зусиль росіян зараз: Донбас, Ізюм, Харків, південь, та вже окуповані території.

Карта бойових дій на сьогодні в Україні

Чесно про війну читайте у нашому Телеграм

Ізюм

Окупанти не припиняють спроб просунутися під Ізюмом у бік Слов’янська та злитися з підрозділами, які захопили Лиман.

Карта бойових дій Ізюм-Слов’янськ

Сєвєродонецьк

Росіяни продовжують оточувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ з усіх боків і можуть спробувати "зімкнути котел" вже найближчими днями. При цьому пропагандисти рф стверджують, що в "котлі" в цьому районі може опинитися близько 10 тисяч осіб (але їх оцінки зазвичай перебільшують).

Російські сили приділяють першочергову увагу перекриттю двох основних автомагістралей, що ведуть до Сєвєродонецька, але можуть розпочати штурм міста до того, як це зроблять.

Також ворог пішов у наступ від Попасної і намагається просунутися до Бахмута, але, як вважають експерти, при підході до Бахмута темпи їхнього наступу сповільняться.

Карта бойових дій Сєвєродонецьк

Харків

Окупанти намагаються утримати позиції на Харківщині, обстрілюють позиції Збройних сил України та міста, щоб завадити українським захисникам вести контрнаступальні дії.

Найближчим часом, на думку військових експертів, під Харків можуть перекинути частини 1-ї танкової армії росії.

Карта бойових дій Харків

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Солдати РФ розстріляли маму, але одного з них я врятувала, — харків’янка про 42 дні окупації Дівчина втратила маму та 42 дні провела з батьком та десятками собак під Харковом, зовсім поряд від лінії оборони, без можливості поповнити запаси їжі. Тепер вона у безпеці та розповідає, як це було

Миколаїв-Херсон-Запоріжжя

У південних областях загарбники створюють "третю лінію оборони", щоб стримати контрнаступ ЗСУ у майбутньому та не втратити тимчасово підконтрольні території. Водночас вони намагаються просунутися як у Миколаївській, так і Запорізькій області.

Під Запоріжжям був помічений новий батальйон рф з застарілими танками Т-62.

Карта бойових дій Миколаїв-Херсон

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харківській області затримали коригувальника ворожого вогню, — ним виявився екс-спортсмен із важкої атлетики Геннадій Красильников.