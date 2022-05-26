Повільно, але продавлюють: журналіст розповів, що відбувається на Донбасі

Окупантам не вдалося зайняти трасу Бахмут-Лисичанськ, але місцями вона вже прострілюється зі стрілецької зброї.

Окупанти повільно тіснять українських військових у районі Бахмута, але не змогли закріпитися на трасі до Лисичанська.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, який зараз перебуває в тому районі.

"Російські війська продовжують наступ у районі Бахмута, у смузі від сіл Клинове на південь від Бахмута до села Берестове на північ від Бахмута. Наступ дуже повільний через опір українських військ, але повільне продавлювання нашої оборони поки що триває", — написав він.

Він зазначив, що росіянам на трасі Бахмут-Лисичанськ закріпитися не вдалося, але вони можуть прострілювати її зі стрілецької зброї в районі села Нагірне. Також просування окупантів відзначено в районі сіл Клинове та Покровське.

Водночас війська противника увійшли до Лимана, де почалися запеклі бої.

За словами Бутусова, противник має перевагу у засобах ураження та кількості боєприпасів. Хоч росіяни й можуть вільно маневрувати фронтом, щоб атакувати ділянки, які вони хочуть продавити, але вони не застосовують масовані атаки, а намагаються вирішити тактичні завдання за допомогою артилерії та авіації. Журналіст каже, що підрозділи окупантів теж виглядають стомленими та зазнають великих втрат.

Як повідомлялося раніше, радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів про те, що окупанти досягли тактичного успіху на Донбасі, а також, що наступний місяць для українців буде непростим.