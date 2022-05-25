Окупанти вийшли на важливу трасу на Донбасі: українцям пояснили, чи велика загроза

Головне завдання зараз – не дати супротивникові закріпитися на позиціях

Російські військовослужбовці зуміли дістатися траси Бахмут — Лисичанськ, яка проходить через Донецьку та Луганську області. Зараз у районі Білогорівки та Нагірного ведуться серйозні бойові дії, ворог уже тиждень намагається закріпитися на захоплених територіях, щоб мати вигідніші позиції.

Особливості ведення боїв у цьому районі роз’яснив журналіст, редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

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Відомо, що відчайдушний бій українські захисники дають окупантам вже другу добу поспіль. Однак, окремі спроби вийти на трасу ворог не припиняє вже понад сім діб.

Наразі для українців головним завданням є не дозволити супротивникові закріпитись у місцях, вибраних для цього. Якщо це станеться, то траса Бахмут — Лисичанськ вважатиметься втраченою, а наші війська можуть опинитися в оточенні. Насамперед, йдеться про підрозділи, що знаходяться під Сєверодонецьком та Лисичанськом.

"Оточення буде неповним — але залишиться лише один другорядний шлях. Ситуацію всі бачать, звичайно. Це не має стати другим Маріуполем", — наголосив Бутусов.

Карта боїв на трасі Бахмут — Лисичанськ

Журналіст, до речі, перебуває разом із військовими у Сєвєродонецьку. Відслідковує ситуацію і пише новини прямо з передової, споглядаючи всі жахи війни на власні очі. Він переконаний: позицій ЗСУ здавати не збираються, будь-які атаки планують відбивати та тримати оборону до останнього.

При цьому Бутусов наголошує, що поки панікувати не варто, адже це війна, а на ній будь-який результат залежить від ініціативності військових.

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"Потрібні розважливі дії, потрібне підкріплення, — заявив журналіст. — Ми не жертви, у нас є сили та засоби, є воля, і є бажання перемогти".

UPD. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що траса Бахмут-Лисичанськ НЕ є перекритою. Попри постійні обстріли, волонтери все одно добираються до пунктів призначення та привозять гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ситуація на всіх напрямках фронту — завдяки свіжим картам боїв в Україні. Вони складені американськими аналітиками з Інституту дослідження війни.

Також "Телеграф" писав, де ЗСУ вдалося вдало відбити напади російських загарбників.