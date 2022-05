Росіяни намагаються прорватися на траси на Донбасі та під Запоріжжям: свіжі карти боїв в Україні

Українські захисники продовжують стримувати та відкидати окупантів на різних фронтах

Евакуація українських військових із "Азовсталі" викликала проблеми всередині російської інформаційної кампанії про "перемоги". Заклики порушити домовленості та заборонити повернення додому поранених військових України звучать як у телеграм-каналах, так і на найвищому рівні, наприклад, серед депутатів держдуми.

Експерти The Institute for the Study of War відзначають, що офіційна москва може використовувати це для саботажу переговорів і пішла на евакуацію, щоб якнайшвидше оголосити захоплення Маріуполя.

При цьому ситуація на східному кордоні на Сумщині стала напруженою. З боку росії намагалися прорватися диверсанти, зафіксували понад 70 обстрілів. На південь, на Донбасі, росія створює умови для битви за Сєвєродонецьк.

Карта бойових дій в Україні на 18 травня

Схід України

На півдні Харківської області російські військові намагаються покращити позиції на південь від Ізюму — без успіху. Вони накопичують резерви для наступу на Слов’янськ. Для цього їм також потрібно захопити трасу на схід від Довгенького. Українські позиції в цьому районі під авіаударом росіян, але 17 травня українська артилерія дістала до російської техніки за 15 км від Ізюму на північ.

Російські війська незначно просунулися у захопленні траси на Лисичанськ із півдня та Бахмут зі сходу, а також на невелику відстань на північ від Попасної. Їх цікавить траса на Сєвєродонецьк. На схід від Авдіївки ворог намагався наступати, але територіально не просунулися. Одна з їхніх цілей вийти на трасу Н-15 Запоріжжя-Донецьк — прорвати українську оборону їм не вдалося.

Карта бойових дій на сході України

Маріуполь

Українські військові вивозяться з "Азовсталі" на окуповану територію, але чи всі українські військові покинули територію невідомо. Окупанти увійшли на територію та розпочали розмінування.

"Азовсталь" у руках ворога

Харків

Українські Сили оборони продовжують витісняти росіян на північний схід від Харкова. Росвійська намагаються захистити наземні лінії комунікацій до Ізюму через Вовчанськ.

Карта бойових дій у Харківській області

Південь України

На південному напрямку росії перейшла в оборону — вони зміцнювали позиції бетонними конструкціями та обстрілювали позиції українських військових. Росіяни заявили про спробу українського контрнаступу на захід від Донецької та Дніпропетровської області, але ні підтвердження, ні деталей немає. На окупованих територіях продовжується тиск на місцеве населення. Партизанський рух активно — у Мелітополі знайшли тіла двох окупантів. Одеська та Миколаївська область під обстрілом — ворог хоче порушити транспортне сполучення у регіоні.

Карта окупації на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", на Донбасі росія серйозно сконцентрувалася — військовий аналітик зазначає, що бої йдуть уже на підступах до Сєвєродонецька. Глава українського Міноборони також розповів, скільки ворогів задіяно проти України. Цифра перевалила за 160 тисяч, але ця кількість включає ще й резерви.