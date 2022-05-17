росіяни масово обстрілюють Сумщину: намагаються прорвати кордон (мапа)

Вздовж українського кордону є пожежі, спричинені обстрілами армії рф

У вівторок, 17 травня, російські військові намагаються прорватися через український кордон у Сумській області. Наразі на півночі Шосткинського району тривають запеклі бої, адже українські захисники впевнено тримають оборону Батьківщини.

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За словами глави Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитра Живицького, ворог здійснив спробу прориву поряд із містом Середина-Буда. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Окупанти намагаються здійснити прорив кордону на Сумщині

Також він додав, що армія російських нацистів у вівторок завдала вже 5 ракетних ударів по місту Охтирка. В результаті ракетного обстрілу пошкоджений дитячий садочок та кілька будинків. Є поранені серед мирного населення. Ракети, скоріше за все, випущені ворогом з власної території.

Наслідки ракетного обстрілу росіян в Охтирці

Окрім того, згідно з даними Сумської ОВА, за останню добу вдалося зафіксувати близько 5 влучань в районі села Есмані, а у напрямку села Бояро-Лежачі за останні години відбулося близько 70 вибухів. Ще 6 обстрілів росіяни здійснили в районі населеного пункту Сопич.

Варто наголосити, що, за словами Дмитра Живицького, станом на 15:30 спроби ворога здійснити прорив українського кордону у Сумській області є неуспішними — прориву росіян у Шосткинському районі НЕ зафіксовано(!). Проте подальші провокаційні обстріли продовжуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 83-ий день війни росії з Україною окупаційні війська здійснили найпотужніший ракетний обстріл Львівської області. Окрім того, ворог обстріляв ракетами село на Чернігівщині, де в результаті обстрілу загинули 8 людей, ще 12 — отримали поранення.