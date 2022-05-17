"Одна з найбільших атак": Садовий розповів, скільки ракет вдарило по Львову і куди потрапили

Керівництво області закликає жителів не нехтувати сигналами тривоги

У ніч на 17 травня, на 83-ий день війни росії з Україною, армія нацистів рф здійснила найпотужніший ракетний обстріл Львівської області. Загалом у регіоні двічі звучали повітряні тривоги, під час яких ворог запустив дві масові хвилі ракетних вильотів. В результаті обстрілу пошкоджено один з об’єктів інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця", яка розташована у Яворівському районі.

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Про це у вівторок, 17 травня, на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, під час масованого обстрілу жодна російська ракета так і не змогла приземлитися на території Львівщини, адже ППО вдалося відбити ворожі снаряди. Також він відзначив, що наразі достеменно невідомо, чи ціллю окупантів був саме Львів.

Садовий додав, що уламки однієї зі збитих ракет окупантів впали на об’єкт залізничної інфраструктури, частково пошкодивши його. У будинках, які розташовані неподалік, повибивало шибки, проте постраждалих людей в результаті обстрілу, на щастя, немає.

"І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет",- йдеться в тексті публікації.

Окрім того, міський голова додав, що зараз вкрай важко передбачити подальші дії окупаційної армії рф і закликав місцевих жителів ховатися в укриття, коли звучить тривожна сирена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російські окупанти намагалися зруйнувати важливі інфраструктурні об’єкти у Львові, запускаючи ракети з Чорного моря. Загалом росіяни здійснили шість випусків ракет, проте українські зенітники збили їх що до прильоту в область.