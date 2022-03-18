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Ранкова атака на Львів: стало відомо, звідки запустили ракети

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Снаряди пролетіли сотні кілометрів Новина оновлена 18 березня 2022, 09:50
Снаряди пролетіли сотні кілометрів

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Ракетна атака, що сталася вранці п’ятниці, 18 березня, у Львівській області, була проведена з південного напрямку. Швидше за все, снаряди випустили з боку Чорного моря.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

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Станом на 9:30, загрози ураження ракетами по Львову поки що немає, в регіоні оцінюють збитки, отримані первісним залпом.

Відомо, що найімовірніше у бік Львівської області було випущено шість крилатих ракет. Імовірна їхня марка — Х-555. Зазначається, що два снаряди українським зенітникам вдалося збити до того, як вони змогли завдати удару.

Будь-яку додаткову інформацію або фото-відео з місця влучення ракет львівська влада просить не поширювати. Наразі відомо, що кілька снарядів потрапили до авіаремонтного заводу Львова. На щастя, ця атака обійшлась без жертв.

Чого не скажеш про удар по Яворівському полігону, який стався кілька днів тому. Тоді внаслідок серйозного ракетного удару загинуло щонайменше 35 людей, більше сотні отримали серйозні каліцтва.

Теги:
#Україна #Росія #Львів #Війна #Ракета #Атака
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