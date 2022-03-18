Ранкова атака на Львів: стало відомо, звідки запустили ракети

Окупанти знову намагаються зруйнувати важливі інфраструктурні об’єкти

Ракетна атака, що сталася вранці п’ятниці, 18 березня, у Львівській області, була проведена з південного напрямку. Швидше за все, снаряди випустили з боку Чорного моря.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

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Станом на 9:30, загрози ураження ракетами по Львову поки що немає, в регіоні оцінюють збитки, отримані первісним залпом.

Відомо, що найімовірніше у бік Львівської області було випущено шість крилатих ракет. Імовірна їхня марка — Х-555. Зазначається, що два снаряди українським зенітникам вдалося збити до того, як вони змогли завдати удару.

Будь-яку додаткову інформацію або фото-відео з місця влучення ракет львівська влада просить не поширювати. Наразі відомо, що кілька снарядів потрапили до авіаремонтного заводу Львова. На щастя, ця атака обійшлась без жертв.

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Чого не скажеш про удар по Яворівському полігону, який стався кілька днів тому. Тоді внаслідок серйозного ракетного удару загинуло щонайменше 35 людей, більше сотні отримали серйозні каліцтва.