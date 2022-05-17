У Львові нарахували близько десятка вибухів: перші подробиці та відео

Окупанти обстріляли Львів, повідомляється про численні вибухи

Ніч у Львові видалася неспокійною. Окупанти завдали по місту масованого ракетного удару, а в мережі пишуть, що в місті було чути щонайменше вісім вибухів. Якщо ця інформація підтвердиться, то це буде наймасштабніша ракетна атака на місто від початку війни.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"У Львові чутно вибухи. Все залишайтеся в укриттях", — написав він, але не став давати подробиць.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах почали з’являтись відео, на яких показані моменти прольоту ракет над містом.

UPD: Садовий повідомив, що за попередньою інформацією прильотів по місту немає. А голова ОДА Максим Козицький повідомив, що відпрацювала наша ППО.

Як повідомлялося раніше, попри значну віддаленість від лінії фронту, Львівська область часто піддається ракетним атакам з боку росії. Так 15 травня близько 4:30 ранку було завдано удару по об’єкту військової інфраструктури, а всього в області чули 7 вибухів. Окупанти запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря

При цьому одразу чотири із запущених росіянами ракет впали на території Яворівського району, а місце влучення знаходиться всього за 15 кілометрів від кордону Польщі.