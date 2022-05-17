Во Львове насчитали около десятка взрывов: первые подробности и видео

Оккупанты обстреляли Львов, сообщается о многочисленных взрывах

Ночь во Львове выдалась неспокойной. Оккупанты нанесли по городу массированный ракетный удар, а в сети пишут, что в городе было слышно по меньшей мере восемь взрывов. Если эта информация подтвердится, то это будет самая масштабная ракетная атака на город с самого начала войны.

Информацию об этом сообщил городской глава Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях", — написал он, но не стал давать подробностей.

Тем временем в местных телеграм-каналах начали появляться видео, на которых запечатлены моменты пролета ракет над городом.

UPD: Садовый сообщил, что по предварительной информации прилетов по городу нет. А глава ОГА Максим Козицкий сообщил, что отработала наша ПВО.

Как сообщалось ранее, несмотря на значительную отдаленность от линии фронта Львовская область часто подвергается ракетным атакам со стороны россии. Так 15 мая около 4:30 утра был нанесен удар по объекту военной инфраструктуры, а всего в области слышали 7 взрывов. Оккупанты запустили крылатые ракеты из акватории Черного моря

При этом, сразу четыре из запущенных россиянами ракет упали на территории Яворовского района, а место попадания находится всего в 15 километрах от границы Польши.