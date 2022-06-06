"Потерял глаз": раненый Маси Найем рассказал о своем состоянии

Украинский правозащитник получил тяжелое ранение в голову, но уже пришел в себя.

Известный украинский адвокат, правозащитник и общественный деятель Маси Найем, который получил тяжелое ранение в бою против оккупантов пришел в сознание и рассказал о состоянии.

"Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", — написал Найем в своем Фейсбук и добавил, что уже успел повстречаться с родными и коллегами.

Вместе с тем он отметил, что больше переживает за состояние своего друга, который до сих пор находится в коме.

"Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", — добавил он.

Как сообщалось ранее, о том, что Маси Найем получил ранение стало известно 5 июня, тогда предприниматель Андрей Ставницер сообщил, что правозащитника доставили в больницу Мечникова в Днепре.

Напомним, по состоянию на 6 июня наиболее активные боевые действия в Украине проходят на Донбассе. Оккупантам не удалось прорвать оборону украинских защитников и более того, ВСУ смогли нанести мощные удары по россиянам вблизи трех населенных пунктов, тем самым заставив их отойти на ранее занятые позиции.

Вместе с тем как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, наиболее опасная ситуация в Запорожской области, где оккупанты хотят предпринять попытки по захвату областного центра