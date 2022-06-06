россия хочет захватить еще один облцентр Украины: Зеленский рассказал, какой именно

Несмотря на мощное противостояние украинских защитников, противник отступать не планирует и готовится к достижению новых целей

Нацистская армия российской федерации, которая в последние дни активно усиливает свои силы на запорожском направлении, планирует полностью оккупировать областной центр.

Как передает "Телеграф", об этом в понедельник, 6 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего очередного интервью с журналистами. По его словам, самая угрожающая ситуация сейчас наблюдается именно в Запорожской области. Кроме того, он отметил, что на Харьковщине украинские защитники понемногу выбивают врага и освобождают от оккупации поселка и общины.

"Сложная ситуация на Востоке нашего государства. В Северодонецке мы держим ситуацию. Они (российская армия — ред. редакцией) мощные, но у нас есть все шансы бороться. По Харькову больше позитива — там понемногу деоккупируют наши поселки и общины. Самая угрожающая ситуация на запорожском направлении. Часть области оккупирована, а именно город Запорожье (мы слышим по перехватам) враг хочет оккупировать. На других направлениях ситуация лучше", — прокомментировал подробнее ситуацию на фронте гарант.

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