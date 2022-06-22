Пытали и казнили: журналисты выяснили, как погиб под Киевом фотограф Левин

Мужчина был уверен, что сделал важные для победы Украины снимки

Иностранные расследователи начали исследовать детали гибели украинского фотографа Максима Левина, который погиб в результате российско-украинской войны. Как известно, его вместе с военнослужащим Алексеем Чернышовым было застрелено в лесу под Киевом. Вероятно, это произошло в качестве казни после проведения детального допроса обоих мужчин.

К такому предварительному заключению пришли представители организации "Репортеры без границ", которые работали в Украине с 24 мая по 3 июня. Специальные следователи изучали все детали дела, максимально внимательно исследовали первые снимки с места преступления, а также сами побывали на нем.

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Как известно, о гибели Левина стало известно 2 апреля. Его тело было обнаружено сутками ранее. До этого со всех радаров близких и знакомых фотожурналист пропал еще 13 марта — именно этим числом датирована его последняя публикация в соцсети Facebook.

Машина Макса Левина

Тела Макса Левина и Алексея Чернышова были обнаружены в лесу рядом с селом Мощун. По предварительным оценкам, их, вероятно, допрашивали и пытали, после чего целенаправленно казнили. Случайным убийством произошедшее расследователи называть не готовы.

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На это указывает множество деталей — от сожженного автомобиля самого Левина до огромного количества пуль (минимум 14), выпущенных по машине его друга-военного. Стоит отметить, что в злополучном лесу журналист оказался, пытаясь достать свой утерянный беспилотник — тот делал снимки, которые Макс Левин, вероятно, считал очень важными для победы Украины. К сожалению, это стоило ему жизни.

Одна из пуль, выпущенных в автомобили Левина и Чернышова

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что брат известного украинского журналиста и политического деятеля Мустафы Найема — Маси был ранен во время пребывания на линии фронта. Мужчину едва спасли, он навсегда останется без одного глаза.