путин все же собрался лететь туда, где ждут Зеленского

Президент рф собрался в Индонезию

В среду, 6 июня, на 133-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что президент россии владимир путин хочет посетить саммит G20, который пройдет в Индонезии.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел рф, передает РИА Новости.

По информации источника, глава кремля хочет принять участие во встречи "Большой двадцатки", однако формат его участия еще уточняется.

"мид: предварительно уведомили Индонезию о намерении путина принять участие в саммите G20, формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии", — сообщили в РИА Новости.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявлял, что путин не приедет на Бали, где в ноябре планируется проведение саммита.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит G20 и согласился принять в нем участие, но есть некоторые нюансы. По словам главы украинского государства, он не поедет на Бали, если россия не завершит войну против Украины до ноября 2022 года, или если в Индонезию прибудет президент рф.